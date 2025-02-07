منطقة سوهاج الأزهرية تكرم حفظة القرآن الكريم بالرواق الأزهرى بقرية الصلعا

سوهاج عمرو خلف

كرم الدكتور أحمد حمادى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية عددا من حفظة القرآن الكريم بالرواق الأزهرى بمعهد الصلعا الأزهرى، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

حضر الاحتفال الدكتور نور الرومادي مدير فروع الرواق بسوهاج ، ومديري ووكيل الإدارة بمنطقة سوهاج الأزهرية والمستشار عمر عبداللاه ابراهيم نائب رئيس مجلس الدوله ممثلا لقريه الصلعا و الشيخ عبدالعاطي عبدالرحمن مزيد مدير عام إدارة أوقاف سوهاج ولفيف من أهالي قرية الصلعا وشبابها من أبناء الأزهر وأئمة مساجد الصلعا وسوهاج.

وقال المستشار عمر عبد اللاه أنه يتوجه بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر على موافقته بفتح رواق بمعهد الصلعا، وتم تكريم أطفال الرواق ومنحهم شهادات تقدير.. وكذلك تكريم مدرسي الحلقات على جهدهم المبذول طوال فترة الدراسة.