محافظ كفر الشيخ يتابع جهود سحب تراكمات مياه الأمطار بمدينة مصيف بلطيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود كسح مياه الأمطار بمدينة مصيف بلطيم تحت إشراف هيثم عطية، حيث سحب تراكمات المياه، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة والخدمات المقدمة لأهالينا، مشددًا باستمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار.

كلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة لأهالينا.