محافظ جنين لراديو النيل: الاحتلال يدمر المخيم ويجبر المواطنين على النزوح

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أكد كمال أبو الرب، محافظ جنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تدمير ما تبقى من البنية التحتية لمخيم جنين، وإجبار المواطنين على النزوح بشكل جماعي.



وقال أبو الرب - في تصريحات خاصة لراديو النيل، "لم يتبق في المخيم سوى 20 شخصًا، فيما نزح نحو 15 ألف مواطن إلى البلدات والقرى المجاورة".



وأشار المحافظ إلى أن الوضع الصحي في المخيم كارثي، متابعا "لدينا مستشفى حكومي واحد على أطراف المخيم، لكن جرافات الاحتلال تدمر شارع المستشفى يوميًا تقريبًا، ولليوم الثالث على التوالي يتم قطع المياه عن المستشفى".



وأضاف "نحن بحاجة إلى 40 كوب مياه يوميًا لمرضى الغسيل الكلوي، وننسق من خلال هيئة الدفاع المدني والمؤسسة الأمنية لتوفير صهاريج المياه".



وأوضح أبو الرب أن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز باتجاه المستشفى وتقوم بتهديد وضرب طواقم الإسعاف ومنعهم من دخول المخيم، مما يزيد من معاناة الجرحى والمصابين.



ودعا أبو الرب المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في جنين، وتقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان المخيم والمستشفى.