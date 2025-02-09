الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه على جنين لليوم الـ20 على التوالي مخلفا 25 شهيدا

أ ش أ

أكد محافظ جنين كمال أبو الرب، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عداوانه على المدينة ومخيمها لليوم الـ20 على التوالي مخلفا، 25 شهيدا وعشرات الإصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المحافظ قوله في تصريح اليوم الأحد، "إن عدد النازحين من المخيم تجاوز الـ15 ألف شخص بواقع 3500 أسرة موزعين على عدة بلدات وقرى في المحافظة، وأكثرها بلدة برقين غرب جنين"، مؤكدا أن الاحتلال مستمر في هدم وحرق منازل المواطنين في المخيم، وأضاف أن الحصار الذي استمر على مدينة جنين لأكثر من عامين ماضيين فاقم من سوء الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني عثرت أمس السبت على شاب مصاب بالرصاص الحي في الفخذ داخل مخيم جنين بعد فقدان الاتصال به منذ 19 يوما.. مضيفا أن الدمار الهائل والخراب الكبير في منازل وممتلكات المواطنين في مخيم جنين تكشف بعد انسحاب آليات الاحتلال من أحياء قليلة داخله وإعادة تمركزها في أحياء أخرى، حيث ظهرت بعض البيوت وقد سويت بالأرض بشكل كامل، فيما انتشر الدمار في الشوارع والبنى التحتية والسيارات والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وأضاف أن طائرات الاحتلال المسيرة تواصل التحليق في سماء مخيم جنين، حيث ألقت قنابل في ساحة المخيم وعدة شوارع أخرى أكثر من مرة، كما تواصل آليات الاحتلال حصار مستشفى جنين الحكومي بعد تجريف مدخله والشارع الرئيسي الواصل إليه، ولليوم العشرين على التوالي تعاني أقسام المستشفى من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، فيما تعمل بلدية جنين بالتعاون مع الدفاع المدني محاولة إيصال المياه للمستشفى عن طريق الجرارات الزراعية الصغيرة، بعد منع الاحتلال صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني الدخول إلى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 3 مواطنين من اليامون غرب جنين، في حين احتجزت مركبات المواطنين وعرقلت حركتهم في المنطقة الصناعية داخل المدينة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة مصحوبة للجرافات العسكرية إلى مدينة جنين ومحيط المخيم.

وفي سياق متصل.. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدوانها العسكري على مخيم الفارعة جنوب طوباس، لليوم الثامن على التوالي، حيث دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية من حاجز الحمرا باتجاه المخيم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أجبرت أمس، عشرات العائلات في المخيم، على النزوح من منازلها وإخلائها، تحت تهديد السلاح، ويواصل الاحتلال تدميره للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في المخيم، بالتزامن مع استمرار مداهمة منازل المواطنين، والتحقيقات الميدانية معهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال منذ صباح أمس وحتى اللحظة، اعتقلت 8 شبان من المخيم، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي وقت سابق، أدان محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، إجبار الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح من المخيم، وكانت عدة مدارس في طوباس قد فتحت أبوابها لإيواء النازحين من المخيم.

وعلى صعيد متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد مواطنة (23 عاما) وجنينها، وأصيب زوجها اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مخيم نور شمس شرق طولكرم، ليرتفع عدد شهداء طولكرم خلال العدوان المتواصل عليها ومخيميها منذ 14 يوما إلى ستة.

ونقلت "وفا" عن الوزارة قولها - في بيان اليوم - "إن الطواقم الطبية في طولكرم لم تتمكن من إنقاذ حياة الجنين، بسبب إعاقة الاحتلال نقل الإصابات إلى المستشفى، حيث وصلت الأم شهيدة مع جنينها، فيما تم نقل زوجها لمستشفيات رام الله لصعوبة حالته".

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال ومن خلال قناصتها المنتشرة في المنازل التي استولت عليها أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنة وزوجها في منطقة جبل الصالحين في المخيم، أثناء محاولتهما مغادرة منزليهما والذهاب لمكان آمن.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر من الوصول لمصابين داخل مخيم نور شمس، إلا أنها تمكنت بعد فترة من الوصول للشهيدة وزوجها ونقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، فيما لم تتمكن من الوصول لإصابتين داخل المخيم.