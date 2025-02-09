محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام اليونان تعزيز سبل التعاون.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، ايوانيس بيرجاكيس قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالقنصل، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية اليونانية الممتدة عبر التاريخ، مشيرًا سيادته إلى قوة الترابط والتشابه التي تربط بين الإسكندرية واليونانيين.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن تطلعه إلى عقد لقاء مع الجالية اليونانية بالإسكندرية لمناقشة أحوالهم وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدا على أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، وجه القنصل الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، ورحب بدعوة محافظ الإسكندرية بعقد لقاء مع الجالية اليونانية.

وأضاف القنصل أن الجالية اليونانية هي من أقدم الجاليات بالإسكندرية ولها تاريخ طويل، للدرجة التي جعلت معظم اليونانيين في الإسكندرية يحملون الجنسية المصرية ويتحدثون العربية بطلاقه.

عقب اللقاء، توجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، إلى القنصلية اليونانية، للمشاركة في احتفالية القنصلية بمناسبة بداية العام الجديد، وتقطيع كعكة الفاسيلوبيتا التقليدية (كعكة رأس السنة اليونانية).

وشهد الاحتفال قداسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد أفريقيا، و قنصل عام اليونان وعدد من القناصل بالإسكندرية بالإضافة الي عدد كبير من افراد الجالية اليونانية بالإسكندرية.



جانب من اللقاء (2)