محافظ الإسكندرية: 268 منفذ بيع للسلع الغذائية والأجهزة تجهيزا لاستقبال شهر رمضان

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعا لمناقشة إجراءات الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز الخدمة الوطنية ، ومستقبل مصر ، وأمان ، بشأن التوسع في تنفيذ منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب شهر رمضان.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد منافذ بيع السلع الغذائية بنطاق أحياء محافظة الإسكندرية والبالغ عددها 268 منفذ بيع تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الثابتة وأسواق اليوم الواحد، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط ووضع خريطة تشمل كافة أحياء المحافظة موزع عليها تمركزات المنافذ التابعة لكافة الجهات والجمعيات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد وذلك للعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتلبية احتياجات المناطق الغير مغطاه وذلك وفقا للكثافات السكانية بها .

يأتى ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة الجهات للإستعدادا لإستقبال شهر رمضان المبارك ، وفي إطار جهود محافظة الإسكندرية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشهد زيادة في الاستهلاك .

كما أعلن محافظ الإسكندرية عن للبدء في تنظيم معارض “أهلاً رمضان” بجميع أنحاء المحافظة بدءًا من الشهر الجاري ، وستتضمن هذه المعارض أركان ثابتة داخل أسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى تواجد ركن ثابت في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، مع وجود منافذ متحركة لبيع السلع الأساسية لتغطي كافة انحاء المحافظة.

وفي الإطار ذاته أكد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بتوفير السلع بجودة عالية وبكميات كافية في جميع أنحاء المحافظة، كما تم التأكيد على ضرورة مراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار.