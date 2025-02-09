أسوان - عبد الله صلاح

تستعد مدينة أسوان، اليوم، الأحد، لتشييع جثمان الأمير كريم الحسينى آغاخان، الآغاخان الرابع، والإمام الـ49 للطائفة الإسماعيلية النزارية، والذى توفي مساء الثلاثاء في مدينة لشبونة البرتغالية، وتم نقله إلى أسوان ليدفن فيها.

ويرصد "اليوم السابع" 10 صور عن مقبرة الأغاخان فى أسوان، وهى مقبرة مخصصة للأمراء الأغخان زعماء الطائفة الإسماعيلية النزارية.

وتعود قصة دفن الأغاخان فى أسوان، للسلطان محمد شاة الحسينى "الأغاخان الثالث" والذى بنى مقبرة فخمة على ربوة عالية فى أسوان وأوصى بالدفن فيها.

وكان أغاخان يعانى من الروماتيزم و آلام فى العظام ولم تشفع له ملايينه فى العلاج وفشل أعظم أطباء العالم حينها فى علاجه فنصحه أحد الأصدقاء بالذهاب إلى أسوان.

وصل الأغاخان الثالث لأسوان، وتلقى علاج طبيعي بالدفن فى رمالها وبالفعل شفى من مرضه وعاد للحركة ماشيا على أقدامه مرة أخرى، لذا حب أن يدفن بعد مماته فى رمال أسوان، وتوفى فى عام 1959.

وتقع المقبرة على ربوة عالية بالبر الغربى للنيل فى مواجهة الجزء الجنوبى للحديقة النباتية.

وصممت المقبرة على التراث المعمارى الإسلامى الفاطمى بناء على رغبة أغاخان ونفذها شيخ المعماريين العرب ورائد العمارة الإسلامية الدكتور مهندس فريد شافعى أستاذ العمارة فى مصر.

وتحولت المقبرة تحفة معمارية ومزاراً سياحيا حتى أوصت أسرته بعد ذلك بإغلاق المقبرة أمام الزائرين.



الأمير كريم أغاخان



ضريح الأغاخان من الداخل



قبل-لحظات-من-دفن-الأمير-كريم-الحسينى..-شاهد-مقبرة-الأغاخان-فى-أسوان-على-الطراز-الفاطمى



مقبرة-الأغاخان-على-نيل-أسوان



مقبرة-الأغاخان-فى-أسوان-على-الطراز-الفاطمى



مقبرة-الأغاخان-فى-أسوان



الضريح



المقبرة