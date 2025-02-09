مطار أسوان الدولى يستقبل جثمان الأغاخان كريم الحسينى تمهيداً لدفنه

أسوان - عبد الله صلاح

استقبل مطار أسوان الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، جثمان الأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع والإمام الـ 49 للطائفة الإسماعيلية، والذى توفى مساء الثلاثاء بمدينة لشبونة البرتغالية، وتم نقله إلى أسوان لدفنه فيها.

وتشهد مدينة أسوان، صباح اليوم، الأحد، إقامة جنازة رسمية للأمير كريم الحسينى آغاخان، ويشارك فيها اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، من خلال الجنازة الرسمية التى تتحرك من أمام مقبرة العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب أمام مجمع محاكم أسوان، ثم يتم التحرك بالجثمان ليُدفن فى مثواه الأخير، فى مقبرة الآغاخان غرب أسوان والتى يرقد فيها الأغاخان الثالث السلطان محمد شاه الحسينى، حيث بنى مقبرة فخمة على ربوة جميلة عالية، تم بناؤها على الطراز الفاطمى.

واستقبل محافظ أسوان، بمطار أسوان الدولى الأمير رحيم أغاخان وأسرته تمهيدا لإجراء مراسم الجنازة الرسمية للأمير الراحل كريم الحسينى الأغاخان الرابع، فيما رافق محافظ أسوان فى الاستقبال نائبه المهندس عمرو لاشين، واللواء أحمد الباز مدير المطار، والدكتورة حنان الجندى.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإعداد والتجهيز لمراسم جنازة الأمير الراحل كريم أغاخان، حيث ستشهد زهرة الجنوب الجنازة الرسمية صباح الأحد، والتى ستبدأ من أمام مقبرة عملاق الأدب الراحل عباس العقاد، حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب، ثم تتحرك الجنازة فى عدد من المراكب النيلية إلى البر الغربى لنهر النيل، متوجهة إلى مقبرة الأغاخان الثالث ليوارى مثواه الأخير.