فتح باب تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، فتح الباب لقبول تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 9 فبراير وينتهي يوم الخميس الموافق 27 فبراير، ومن المقرر أن يتم التقدم للتظلمات بديوان الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

وتم تحديد رسم التظلم لكل كراسة إجابة بمبلغ 35 خمسة وثلاثين جنيها فقط لاغير، ويدون الطالب بياناته كاملة (الاسم – المدرسة – رقم الجلوس – مواد التظلم ) وفق النموذج المرفق مع الالتزام بأرقام الطلبات والمواعيد المرسلة وفق الجدول المعلن.

وسيتم الاطلاع على صورة كراسة الإجابة بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بمدرسة الزقازيق الثانوية بنين (العسكرية) – بجوار مديرية التربية و التعليم فى الموعد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات.

ويسمح للطالب وولى أمره فقط بالاطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم اعتباراً من الساعة الواحدة ظهرا.