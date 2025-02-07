محافظ أسيوط يوجه بعمل مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية

أسيوط-هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ببدء تنفيذ مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع مدارس المحافظة، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتحقيق التفوق الدراسي لجميع الطلاب.

وأكد محافظ أسيوط، أن هذه المجموعات تأتي في إطار الإهتمام بتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية، لضمان تحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية لافتاً إلى أن هذه المجموعات ستشمل جميع المواد الدراسية من خلال معلمين متخصصين في كل مادة، بما يساهم في تعزيز قدرات الطلاب في المواد الدراسية المختلفة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية هذه الخطوة في رفع مستوى التعليم بجميع أنحاء المحافظة وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب بمختلف المناطق، بما يعزز فرصهم في تحقيق التفوق الدراسي مطالباً بأن تكون هذه المجموعات مفتوحة لجميع الطلاب، وبلا أعباء مالية، حرصاً على تخفيف الضغط المادي عن الأسر.

من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سيتم تنظيم المجموعات في مختلف المدارس على مستوى المحافظة، وتستهدف طلاب الشهادة الإعدادية حيث سيتم تقديم هذه المجموعات خلال أوقات الفراغ، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تتيح للطلاب فرصة للإستفادة من دروس إضافية في جو من التعاون بين الطلاب والمعلمين.

وأشاد أبوالنصر ،بدور المعلمين في دعم العملية التعليمية، وحثهم على الإهتمام بالطلاب وتوفير بيئة تعليمية جيدة تشجع على التحصيل الدراسي، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطط المحافظة لتطوير التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030، في النهوض بالمنظومة التعليمية.