صرف 55% من مقررات تموين شهر فبراير لأصحاب البطاقات حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تحرص منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، على صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة، حيث تم صرف ما يقرب من 55% من مقررات التموين عن شهر فبراير 2025 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار مخفضة .

على جانب أخر، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين في نشر سوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، كافة المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%، كما توفر المنتجات غير الغذائية مثل المنظفات .