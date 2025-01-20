صرف 80% من مقررات تموين شهر يناير 2025 لأصحاب البطاقات حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حيث تم صرف ما يقرب من 80% من مقررات التموين عن شهر يناير 2025 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 30%.

وعلى مدار الأشهر الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في زيادة المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية مما ساهم في إطلاق الوزارة مبادرة إقامة أسواق اليوم الواحد في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة.