صحة سوهاج: ضبط 50 ألف عبوة عصائر و1000 كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر

سوهاج - محمود مقبول

شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات ميدانية مكثفة على الأسواق والمحلات والمخازن والعصارات والمطاعم وأماكن تداول المواد الغذائية بمدينة جرجا واخميم بمحافظة سوهاج.

وأشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط مايقرب من 50 ألف عبوة مستهلك من العصائر والمشروبات الملونة والخل مجهول المصدر ومغشوش وقد سبق ورود تحاليل بغشها باجمالي حوالي 7600 لتر بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وأضاف "دويدار" أنه تم ضبط ما يقرب من 1000 كرتونة مقرمشات وسناكس بمركز ومدينة اخميم شرق محافظة سوهاج، مؤكداً أنه تم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط، وتم تحرير المحاضر وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد "دويدار" استمرار الحملات المشتركة لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين، موجهاً إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها اليومية علي مدار الساعة، وشارك بعمليات الضبط رأفت صدقي مراقب أول الأغذية بجرجا، ومصطفى محمود مراقب أول الأغذية بأخميم.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف ومتابعة الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي، وضمن خطة وزارة الصحة لفرض الرقابة علي أماكن تداول الأغذية، وبرئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والسادة مراقبي عموم الاغذية بالمديرية.