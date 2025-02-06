توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

سوهاج عمرو خلف

أناب الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتورة شرين عايد مدير المكتب الفني لسيادته لتوقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بسوهاج وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتورة شرين عايد ممثلة لمديرية الصحة بسوهاج ونيابة عن الدكتور عمرو دويدار وكيل الوزارة و الدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وبحضور الدكتور أشرف عطا عميد الأكاديمية فرع الأسكندرية والدكتورة شيرين عزت منسق مديرية الصحة لدي الأكاديمية.

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن جهود مديرية الصحة للنهوض بمستوى العاملين لديها وإيمانا بأهمية التعليم المستمر للكوادر الطبية إدارياً ،

ويهدف البروتوكول إلي إتاحة حصول العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج علي الدبلومة المهنية وكذلك الماجستير في عدة مجالات مرتبطة بالشأن الصحي وفق الشروط المنصوص عليها في بنود البروتوكول و نظام الدراسة حسب كل برنامج

ومن جانبه أكد "دويدار" علي ترحيبه بكافة أوجه التعاون المشترك مع الأكاديمية، مرحباً أيضاً بكافة أوجه التعاون مع الأكاديميات و الجامعات المصرية طالما في صالح النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيداً بأكاديمية السادات باعتبارها إحدي الأكاديميات الرائدة في مجال العلوم الإدارية ، لافتاً إلي أن ذلك البروتوكول يتماشي مع استراتيجية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة و تحقيق رؤية مصر 2030.

