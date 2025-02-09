"صحة الإسكندرية" تنظم اليوم قافلة طبية مجانية بوحدة بنجر 14

‏‎الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد قافلة طبية مجانية يومى9 , 10 فبراير بوحدة بنجر 14 والتى يتم تنفيذها خلال خطة قوافل شهر فبراير.

وقد أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء خلال شهر فبراير، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بوضع الصحة كأولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وأعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ، تنظيم 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر فبراير وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

تقام ثلاثة قوافل طبية بنطاق مركز ومدينة برج العرب تبدأ يومي 2, 3 فبراير بوحدة القرية المركزية، وتقام يومي 9 , 10 فبراير بوحدة بنجر 14 ببرج العرب، وتنفذ يومي 11 , 12 فبراير بوحدة بنجر 19 ، كما تقام قافلة طبية بوحدة قرداحي بنطاق حي المنتزه يومي 17 , 18 فبراير , وتعاود القوافل تواجدها بنطاق مركز ومدينة برج العرب يومي 23 , 24 فبراير بوحدة أبو زهرة، ويومي 25 , 26 فبراير بوحدة بنجر 4.