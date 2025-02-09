صحة الأقصر تنظم ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بمختلف الإدارات الصحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، سلسلة من الندوات التثقيفية الصحية لتوعية المواطنين في الإدارات الصحية المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وفي إطار الاهتمام بنشر الوعي الصحي وعمل التوعية المجتمعية والصحية لكافة فئات المجتمع.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ديانا حمدى مدير إدارة التثقيف الصحي، أنه تم عمل ندوات تثقيفية صحية تناولت موضوعات عن (الاسعافات الأولية ، وداء السكري والنظام الغذائي في رمضان، وأهمية الفحص قبل الزواج، والأمراض المعدية وطرق العدوى والوقاية منها، وضرورة الإهتمام بصحة المرأة، والأورام السرطانية، والنزلات المعوية ، وكيفية إستخدام المضادات الحيوية في العلاج، والأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للأورام، وأهمية الرضاعة الطبيعية ، الاهتمام بصحة الأم والطفل، وتطعيمات المدارس والأطفال، والتغذية السليمة للأطفال، والفيروسات المنقولة، السعار وطرق الوقاية منه).

وأشارت مدير إدارة التثقيف الصحي، في بيان صحفى، إلى أن تلك الندوات تم تنفيذها بمستشفي الأقصر الدولي وطب أسرة المنشية ومركز طب أسرة الأقصر، وبإدارة أرمنت بالتعاون مع الخدمة العامة وبعيادة التأمين الصحي بأرمنت الوابورات، ووحدة زرنيخ بإسنا، ووحدة القبلي قمولا، ووحدة الأقالتة بالقرنة، ومركز طب الأسرة بطيبة، ووحدة الزينية قبلي، ووحدة جاد الكريم بالزينية.

وكانت قد شهدت عدد من مدارس محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات ندوات تثقيف صحي لطلاب المدارس للتوعية بأهمية النظافة العامة، وذلك طبقاً للكتاب الدوري الوارد من وزارة الصحة والسكان لعقد ندوات توعوية للطلاب بشأن متابعة إجراءات الإصحاح البيئي لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمدارس والمعاهد الأزهرية، والتخلص من المخلفات السائلة والصلبة حرصاً على الصحة العامة للطلاب.



ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بمختلف الإدارات الصحية فى الأقصر



ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بمختلف الإدارات الصحية