رئيس قوى عاملة النواب: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ7 آلاف جنيه تعزز الحماية الاجتماعية

كتبت آية دعبس

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بقرارات المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه اليوم، والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس 2025.

كما امتدت قرارات المجلس إلى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

كما أشاد رئيس قوي عاملة النواب بما قرره المجلس القومي للأجور لاول مرة بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.



وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة جداً وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حرصا على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف هذه القرارات تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف "عبد الفضيل"، أن المجلس القومي للأجور يجب أن يتابع تطبيق تلك القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين، وأن تكون هناك متابعة مستمرة مع الشركات لضمان التزامها بصرف الحد الأدنى للأجور والعلاوة للعاملين.

وأكد رئيس قوي عاملة النواب ، أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.