اليوم السابع
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الأحد، 09 فبراير 2025 06:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس حكومة لبنان يبحث مع وزير خارجية الجزائر التطورات الإقليمية

الأحد، 09 فبراير 2025 06:05 م
رئيس حكومة لبنان يبحث مع وزير خارجية الجزائر التطورات الإقليمية نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية
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بحث رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام، اليوم /الأحد/ مع المبعوث الرئاسي الجزائري وزير الشؤون الخارجية الدكتور أحمد عطاف والوفد المرافق، مستجدات الوضع في لبنان، والتطورات الإقليمية في المنطقة.

وأكد سلام - خلال اللقاء مع الوزير الجزائري الذي يزور بيروت حاليا - ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة العليا اللبنانية الجزائرية ومجلس رجال الاعمال الجزائري اللبناني؛ مما ينعكس إيجابا على اقتصاد البلدين. بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

بدوره، هنأ الوزير الجزائري، سلام بتشكيل الحكومة، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم اللازم للبنان لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.







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وزير الخارجية الجزائري

نواف سلام

رئيس الحكومة اللبنانية

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