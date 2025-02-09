اليوم السابع
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الأحد، 09 فبراير 2025 04:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس البرلمان العربى يُرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الأحد، 09 فبراير 2025 03:00 ص
رئيس البرلمان العربى يُرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة البرلمان العربى
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رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بصدور المرسوم الرئاسي بالجمهورية اللبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن تطلعه لنيل التشكيلة الحكومية الجديدة ثقة مجلس النواب اللبناني.


وأكد رئيس البرلمان العربي، أن تشكيل الحكومة الجديدة بالجمهورية اللبنانية يمثل خطوة مهمة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني العزيز، ويحفظ لدولة لبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.


وأعرب "اليماحي" عن دعم البرلمان العربي الكامل للجمهورية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا للحكومة الجديدة السداد والتوفيق في المهام الموكلة إليها.







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اليماحي

رئيس البرلمان العربي

لبنان

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة






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