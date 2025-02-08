رئيس البرلمان العربى يستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسئولة تجاه السعودية

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استنكر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة التي صدرت من الجانب الإسرائيلي، والتي طالبت ببناء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية، محذرًا من خطورة مثل هذه التصريحات كونها سوف تؤدي لتأجيج الصراعات بالمنطقة وتهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.



وأكد اليماحي - في بيان اليوم السبت - رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، كما أنها تعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمساس به لا يمكن قبوله.



وجدد تأكيد البرلمان العربي ورفضه القاطع لكافة التصريحات التي تمس بسيادة الدول العربية، فضلًا عن كونها تمثل تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو 1967، كما أكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرار شعبها.