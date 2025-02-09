حياة كريمة.. أهالى القرى بالشرقية: دخول الغاز لمنازلنا كان بعيدا عن أحلامنا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعرب أهالى قرى حياة كريمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية، عن سعادتهم وشكرهم للقيادة السياسية التى أطلقت مبادرة حياة كريمة والتى كان من أهمها دخول الغاز الطبيعى لمنازلهم.

وتنعم 41 قرية من قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بدخول الغاز الطبيعى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتى تم إدخال الغاز الطبيعى لمنازل 34 قرية، وجار استكمال باقى القرى خلال المرحلة الثانية.

وقال الحاج ماهر عبد الرحمن أحد سكان مدينة الحسينية: تغمرنى السعادة بحصولى على خدمات"حياة كريمة"، ووجدنا ما فاق أحلامنا بدخول الغاز الطبيعى لمنازلنا.

وقال المهندس عبد الرشيد عبد المقصود مهندس زراعى من أهالى منطقة بحر البقر، أنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي في قريتي شهداء بحر البقر 2 وبحر البقر 4، وذلك بعد الانتهاء من إدخال الغاز في القريتين المدرجين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 1200 وحدة سكنية في القريتين.

وقال أحمد مخلوف أمام وخطيب بالاوقاف أحد أهالي منطقة بحر البقر، إن توصيل خدمة الغاز لم يكن ضمن طموحات كثير من الأهالى، وأكثر ما كانوا يفكرون فيه هو مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية، ولكن جاءت مبادرة "حياة كريمة"، تضيف لهم خدمات أخرى مثل الغار الطبيعى، والذى كان بعيد عن أحلام المواطنين لكنه أصبح حقيقة، وقدم الشكر للجهات المختصة التى بادرت بسرعة تنفيذ المشاريع.

وأضاف ابراهيم البحراوى أحد أبناء قرى حياة كريمة، أن خطوط الغاز الطبيعى تم توصيلها لـ34 قرية وأن مشروع الغاز الطبيعى حظي باستحسان الأهالى فى مختلف القرى، خاصة أنه تم توفير هذه الخدمة التى لا تستغنى عنها أى أسرة بأسعار مخفضة.

وأوضح المهندس نبيل جودة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، أن لديهم 41 مشروع غاز طبيعي مطابق عدد القرى في مبادرة حياة كريمة، وتم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية المناجاة الكبرى بمركز ومدينة الحسينية، المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 800 وحدة سكنية بالقرية، وتم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعى 34 قرية بنسبة 60% كمرحلة أولى، وجارى استكمال باقى ال41 قرية خلال المرحلة الثانية الجارى العمل بها الآن.



احد الاهالى



احد اهالى قرى حياة كريمة