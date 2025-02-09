جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع .. فيديو

كتب مدحت وهبة

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 1 وحتى 6 فبراير 2025 .

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان العديد من الفعاليات، حيث شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات" وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.



الدكتورة مايا مرسى تكرم المتعافين من تعاطى المواد المخدرة

كما كرمت الوزيرة 100 متعافٍ من الإدمان من أبناء المناطق المطورة بعد حصولهم على كل الخدمات العلاجية مجلنا من خلال العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة ومراكز العزيمة كما تم تنفيذ زيارات منزلية لـ45 ألف أسرة من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " والمناطق المجاورة لرفع الوعى بخطورة التعاطي وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر.



على هامش إعلان نتائج برنامج الوقاية من المخدرات بالمناطق المطورة

وفي إطار سلسلة الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73 ،نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عرض مسرحي تحت عنوان" Sale" بمسرح السلام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وبمشاركة السادة الضباط وأسرهم . .

كما تم تنفيذ 230 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة متنوعة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " ،كما جارى تنفيذ أنشطة في 8 " بيوت التطوع " التابعين للصندوق في الجامعات المصرية لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطى والإدمان



كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2462 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 14551 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي



