تنفيذ 90% خطة رصف شوارع كفر صقر بتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه

الشرقية- إيمان مهنى

أكد المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال مشروعات الرصف الجارية بالمركز، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال الرصف بحي النهضة بداية من مزلقان حي النهضة و شارع المعاهد الدينية وشارع البنك الأهلي وشارع هندسة الري بطول 1.750 كيلو متر بنسبة تنفيذ 90% ، بإعتماد مالي يقدر بـ 4 مليون و300 ألف جنيه.

وأوضح رئيس المركز أنه تم الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت في عدد من الشوارع ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي علي أن يتم استكمال الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد لسرعة دخولها الخدمة وللإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وإزالة أي معوقات تحيل من تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

