تموين الأقصر تستعد لشهر رمضان بمعارض وسيارات سلع ومنافذ ثابتة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، خلال الأيام المقبلة لإستقبال شهر رمضان الكريم، عبر التجهيز لإقامة عدد من المعارض الرئيسية والشوادر الخاصة بأهلاً رمضان في المدن والقرى، بجانب إشراك المحلات التجارية على مستوى المحافظة.

ومن جانبه يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه بجانب المعارض وشوادر أهلاً رمضان المنتظرة في الأيام المقبلة، سيتم توفير عدد 6 سيارات متنقلة ( مشروع عربيتي )، وعدد 3 سلاسل تجارية، وعدد 6 منافذ بيع الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الداخلية (أمان)، وعدد 12 منفذ بيع ثابت ومتحرك تابعة للمنطقة الجنوبية، بخلاف منفذ لمصنع السكر بأرمنت، وكذلك قوافل سيارات متنقلة لتجوب المحافظة لعرض السلع الاساسية الغذائية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل إلى 20 – 30 % عن السوق الخارجي، للعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مما سوف يؤدي إلى توفر جميع السلع الغذائية الأساسية وزيادة الإتاحة من السلع الأمر وتوازن الأسعار، والعمل على حصول المواطنين على جميع السلع من تلك المنافذ.

وأكد وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه خلال الفترة الماضية تم العمل على افتتاح عدد 11 سوقا لليوم الواحد على مستوى المحافظة، ومازالت المديرية مستمرة في افتتاح سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع، وذلك بالتعاون مع مسئولي محافظة الأقصر ورؤساء المدن، حيث إن أسواق لليوم الواحد حول الأقصر، كان أولها في أحضان الحضارة المصرية القديمة بساحة سيدي أبو الحجاج، حيث تم فتح السوق للمرة الأولى لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم، والثانى في مدينة البياضية وقرية الحبيل، والثالث في قرية الزينية بحرى بمدينة الزينية، والرابع في مركز ومدينة الزينية، والخامس في مركز ومدينة أرمنت، والسادس في مركز ومدينة البياضية، والسابع في مدينة إسنا، والثامن في قرية الدقيرة بمدينة إسنا، والتاسع في مركز ومدينة الطود، والعاشر في قرية المريس بمدينة الطود، والحادي عشر في قرية الطود، حيث شملت تلك الأسواق عرض وبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها في السوق الخارجي، وذلك تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.