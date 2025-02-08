تموين الأقصر تعلن فتح باب التقدم للأوكازيون الشتوى بالمجان لكافة المحلات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن بدء المديرية للأوكازيون الشتوى بناء على القرار الوزاري المنظم لذلك والذي يستمر لمدة أسبوعين، حيث إن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكداً أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل ايضاً محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضاً.

وأكد وكيل تموين الأقصر، أنه على كل المحلات التى تريد الاشتراك فى الأوكازيون الحصول على تصريح للتصفية الشتوية من مديرية التموين التجارة الداخلية بالأقصر، علماً بأن التصريح مجاني للمحل المشاركة، حيث تقوم المديرية بمتابعة ومراقبة المحلات المشاركة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات وجودة السلع المعروضة، حيث يضم الأوكازيون كافة السلع من الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية، ومنتجات الجلود كالأحذية والشنط وخلافه، والهدف من هذا الأوكازيون زيادة حركة التجارة الداخلية وحصول المواطنين على السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وكان قد أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي) لعام 2025، إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 فبراير ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، حيث شمل القرار ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

كما أشار الدكتور شريف فاروق، إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكداً على أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضاً محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذيه والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضاً، كما وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.