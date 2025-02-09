تفشي الحصبة في أمريكا.. ولاية تكساس تسجل حالات بين الأطفال غير المطعمين

كتبت فاطمة خليل

أعلنت إدارة خدمات الصحة في ولاية تكساس الأمريكية عن تفشي مرض الحصبة بين أطفال المدارس غير المطعمين، وقال مسئولو الصحة إنهم يحققون أيضًا في حالات محتملة أخرى بين المخالطين المقربين لعلاج الأشخاص بسرعة ومنع انتشار الفيروس بشكل أكبر، بحسب موقع تايمز ناو.

كانت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أصدرت تنبيهًا صحيًا في 23 يناير، ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن تسع حالات مؤكدة وثلاث حالات محتملة. ووفقًا للسلطات، تقوم الإدارة أيضًا بالتحقيق في حالات محتملة أخرى بين المخالطين المقربين لعلاج الأشخاص بسرعة ومنع انتشار الفيروس بشكل أكبر.

الحصبة مرض شديد العدوى يسبب الحمى والطفح الجلدي الأحمر والسعال والعيون الدامعة. وقد يسبب مضاعفات خطيرة لدى بعض الأشخاص.

سلطات ولاية تكساس تصدر تنبيهًا صحيًا

وفي ملخص التنبيه الصحي، نصحت إدارة الخدمات الصحية والأمنية الأطباء "بالإبلاغ فورًا عن أي حالات مشتبه بها إلى إدارة الصحة المحلية، ويفضل أن يكون ذلك أثناء وجود المريض".

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، شهد العام الدراسي 2023-2024 أعلى عدد من الإعفاءات من اللقاحات لأطفال رياض الأطفال، بنسبة 3.3 %.

ما مرض الحصبة؟

الحصبة، أو الحصبة الألمانية، مرض فيروسي يسبب الحمى والطفح الجلدي وينتشر عبر الهواء عندما يتحدث الشخص المصاب بالحصبة أو يسعل أو يعطس. ووفقًا للخبراء، لا يوجد علاج طبي للحصبة، ويجب ترك الفيروس يأخذ مجراه. ومع ذلك، فإن أفضل حماية ضد الحصبة هي تلقي اللقاح.



في حين يقول الأطباء إنه منذ تقديم اللقاح، لم يعد مرض الحصبة شائعًا كما كان من قبل بسبب انخفاض معدلات التحصين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلا أن حالات تفشي المرض حدثت في السنوات الأخيرة.

بفضل برنامج التطعيم الناجح، تم القضاء على مرض الحصبة تقريبًا بحلول عام 2000 في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد حدثت حالات وتفشى للمرض بسبب عدم التطعيم.

علامات وأعراض الحصبة

يقول الأطباء إن الأعراض تظهر عادة بعد حوالي ثمانية إلى اثني عشر يومًا من التعرض لشخص مصاب بالحصبة. ولكن هناك أوقات يستغرق فيها ظهور الأعراض ما يصل إلى 21 يومًا أو حتى شهرًا بعد التعرض. تشمل أعراض الحصبة الأكثر شيوعًا ما يلي:



ارتفاع درجة الحرارة

التعب والإرهاق

سعال نباحى

عيون حمراء محتقنة بالدم

سيلان الأنف

التهاب الحلق

بقع بيضاء في فمك

ألم في العضلات



وفقًا للخبراء، بعد بضعة أيام من بدء ظهور هذه الأعراض، سيظهر طفح جلدي أحمر اللون ينتشر من وجهك إلى بقية جسمك. يستمر الطفح الجلدي نفسه لمدة تتراوح من سبعة إلى عشرة أيام. يبدأ الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء مسطحة على وجهك ثم يتحرك لأسفل ليغطي جسمك بالكامل. بعد ذلك، قد تظهر بقع بيضاء صغيرة مرتفعة فوق الطفح الجلدي الأحمر والتي تتجمع فيما بعد مع انتشار الطفح الجلدي على جسمك.

ما هو الفيروس المسبب للحصبة؟

الحصبة مرض يسببه فيروس الحصبة، وهو فيروس شديد العدوى ينتقل عن طريق الهواء، مما يعني أنه ينتشر عبر الهواء عندما يتنفس الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس أو يتحدث. إذا استنشقت جزيئات من شخص مصاب بالحصبة، فقد تصاب بالحصبة أيضًا. يمكن أن تهبط هذه القطرات على الأسطح وتنتشر بهذه الطريقة أيضًا. تنتشر الحصبة عن طريق:

مشاركة الطعام أو المشروبات مع شخص مصاب بالحصبة.

تقبيل شخص مصاب بالحصبة.

مصافحة أو مسك الأيدي أو معانقة شخص مصاب بالحصبة.

لمس سطح يحتوي على الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك.

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