تفاصيل وبرامج الدراسة بجامعة حلوان التكنولوجية والدرجات العلمية للجامعة

محمد صبحى

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 3988 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينص على تعديل مسمى جامعة مصر التكنولوجية الدولية، إلى جامعة حلوان التكنولوجية الدولية ونقل الإشراف على الجامعة إلى جامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وذلك في ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي.

تضم الجامعة الكلية التكنولوجية بالقاهرة، وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الدراسية التطبيقية التي تغطي مجالات متعددة، من بينها برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات (الأمن السيبراني، علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي)، برنامج تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، برنامج تكنولوجيا الآلية الصناعية، برنامج تكنولوجيا الكهرباء، برنامج تكنولوجيا الميكانيكا، وبرنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية.

تُمنح الدرجات العلمية وفق نظام 2+2، حيث يحصل الطلاب على شهادة الدبلوم فوق المتوسط بعد عامين، ثم يمكنهم استكمال دراستهم للحصول على شهادة البكالوريوس التكنولوجي بعد أربع سنوات، مما يمنحهم فرصًا أكبر للاندماج في سوق العمل بمهارات تطبيقية متقدمة.

تتمتع الجامعة ببنية تحتية تشمل معامل وورش متخصصة، منها معامل التحكم الآلي، الطاقة الشمسية، القياسات الكهربائية، الهيدروليك والنيوماتيك، والروبوتات الصناعية، إضافة إلى ورش الميكانيكا، السيارات، التبريد والتكييف، والنجارة، مما يضمن للطلاب تجربة عملية متكاملة تعزز قدراتهم التقنية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان على أن نقل الإشراف على "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية" إلى جامعة حلوان يعكس رؤية الدولة في دعم التعليم التطبيقي. ونعمل على توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تواكب التغيرات السريعة في التكنولوجيا، ونهدف إلى تأهيل خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لسوق العمل محليًا ودوليًا.

بهذا القرار، تواصل جامعة حلوان دورها الريادي في تطوير التعليم التكنولوجي، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التطبيقية المطلوبة في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديث.