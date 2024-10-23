اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 01:29 م
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رئيس جامعة حلوان يتفقد جامعة حلوان التكنولوجية ويستمع لاحتياجات الطلاب

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 01:06 م
رئيس جامعة حلوان يتفقد جامعة حلوان التكنولوجية ويستمع لاحتياجات الطلاب تقديم درع تذكاري إلى الدكتور السيد قنديل
محمد صبحى

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قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بتفقد جامعة حلوان التكنولوجية، شمل تفقد الورش والمعامل والفصول الدراسية بالإضافة إلى البنية التحتية والملاعب.

خلال الجولة، تم الاستماع إلى الطلاب والتعرف على التحديات والمشاكل التعليمية التي تواجههم، للعمل على سرعة حلها لتوفير بيئة تعليمية مثالية.

رافق الدكتور قنديل في جولته الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد بنداري، وكيل كلية الهندسة، والدكتور هابي حسني، والدكتور ياسر لطفى مستشارى رئيس الجامعة، اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، الأستاذ السيد عطا

أكد الدكتور السيد قنديل على اهتمام الدولة بالجانب التكنولوجي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي.

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية، مثل جامعة حلوان التكنولوجية، تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية لذا نسعى لاقامة شراكات مع القطاعات الصناعية والمجتمع، مما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وتأتى جامعة حلوان التكنولوجية تأكيدا على  مكانة جامعة حلوان الرائدة في مجال التعليم التكنولوجي وفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية، لتقديم تعليم تكنولوجي متميز يواكب التطورات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

في ختام الزيارة، قامت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بتقديم درع تذكاري إلى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تقديرًا لجهوده.







التعليم العالى

جامعة حلوان التكنولوجية

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البحث العلمى



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