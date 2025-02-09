تشييع جنازة الأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع فى جنازة رسمية بأسوان اليوم

أسوان - عبد الله صلاح

تستعد محافظة أسوان، لتشييع جنازة الأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع والإمام الـ 49 للطائفة الإسماعيلية والذى توفى مساء الثلاثاء بمدينة لشبونة البرتغالية، وتم نقله إلى أسوان لدفنه فيها.

وصل جثمان الأمير الراحل لمطار أسوان الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، وتقام جنازة رسمية للأغاخان الرابع يتقدمها اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأمير رحيم أغاخان، الأغاخان الخامس، وأسرته وعدد من القيادات فى أسوان.

تتحرك الجنازة من أمام مقبرة العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب أمام مجمع محاكم أسوان، ثم يتم التحرك بالجثمان ليدفن فى مثواه الأخير، فى مقبرة الآغاخان غرب أسوان والتى يرقد فيها الأغاخان الثالث السلطان محمد شاة الحسينى، والذى بنى مقبرة فخمة على ربوة عالية، تم بناؤها على الطراز الفاطمى.

يذكر أن محافظة أسوان قد أنهت التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإعداد والتجهيز الجيد لمراسم جنازة الأمير الراحل كريم أغاخان حيث تشهد زهرة الجنوب الجنازة الرسمية صباح الأحد ، والتى ستبدأ من أمام مقبرة عملاق الأدب الراحل عباس العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب، ثم تتحرك الجنازة فى عدد من المراكب النيلية إلى البر الغربى لنهر النيل متوجهة إلى مقبرة الأغاخان الثالث ليوارى مثواه الأخير.