بدء المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل يوليو المقبل فى 5 محافظات

كتبت أمل علام

قالت الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش انعقاد المنتدى السنوى للهيئة بالعاصمة الإدارية اليوم - إنه تم انتهاء المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، وستبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.

وأضاف، إن مصر نجحت فى تطبيق نموذج صحى فريد من التامين الصحى الشامل، وسنستكمله فى محافظات المرحلة الثانية وما بعدها، مضيفا ، انه تم توقيع عدد من الاتفاقيات وأول اتفاقية تم توقيعها مع البنك الأهلى المصرى، ومع نقابة الأطباء بحضور الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء عن تقديم تمويل منخفض التكلفة بالذات فى العيادات ومراكز الرعاية الأولية من القطاع الخاص بحيث نستطيع مساعدتهم فى ارتفاع تكلفة التمويل لكى يستطيعوا ان يتأقلموا ويفوا بمطالب هيئة الإعتماد والرقابة الصحية لكى يصبحوا مؤهلين للتعاقد مع هيئة التامين الصحى الشامل فى المنظومة، ودمج القطاع الخاصة كهدف رئيسي فى المنظومة.

وأضاف، إنه وفقا لقانون وزارة التخطيط ووزارة المالية مسئولين عن تأهيل البنية التحتية للدخول فيها وهيئة التامين الصحى الشامل تشترى الخدمة سواء من الجهات الحكومية او القطاع الخاص، مضيفا، إن الأرقام المالية تتحدث عن فائض متراكم للهيئة من عام 2019 بقيمة 140 مليار جنية مصرى، وحجم استثمارات فى محفظة استثمارية كبيرة تتخطى الـ 119 مليار.



وأوضح، إن هيئة التامين الصحى الشامل لا تؤهل أى مقدم خدمة وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من العام المالي القادم أى فى شهر يوليو فى 5 محافظات، وننتهى من محافظة أسوان فى شهر يونيو، وبالتالى فانه من بداية العام المالى القادم سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من التامين الصحى الشامل فى 5 محافظات.

