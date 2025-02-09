انطلاق فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الشامل بحضور رئيس الوزراء

كتب وليد عبد السلام - أمل علام

انطلقت صباح اليوم فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة." وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ، الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، الدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس هيئة التامين الصحى الشامل والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة والسكان.

ويحضر المنتدى سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وعدد من الخبراء الأجانب وممثلي جهات ومؤسسات دولية، و ممثلي مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، وكبار المستثمرين في هذا المجال.



ويهدف المنتدى، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير خدمات صحية شاملة تواكب تطلعات الشعب المصري في نظام صحي يضمن العدالة والفرص المتساوية لكل فرد.

ويتضمن المنتدى أيضا مجموعة من الجلسات النقاشية المثمرة، التي تجمع الخبراء وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص وتهدف إلى استكمال وضع أسس واضحة للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤيته المستدامة على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية، لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة.

ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية، يتم خلالها استعراض مخرجات المنتدى، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق تأمين صحي شامل لكل المصريين.