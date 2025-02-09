انضمام هالة السعيد المستشار الاقتصادى للرئيس لمجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب

كتبت أمل علام

أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن انضمام الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، إلى مجلس أمناء المؤسسة.

يأتي انضمام "السعيد" في إطار سعي المؤسسة المستمر لتعزيز خبراتها وكوادرها الاستشارية في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير السياسة العامة للمؤسسة ودعم دورها في المجتمع.



الدكتورة هالة السعيد

تعتبر الدكتورة هالة السعيد من أبرز الشخصيات الاقتصادية في مصر خلال الآونة الأخيرة، إذ ساهمت بشكل كبير في تصميم وتطبيق الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". ويعد انضمامها إلى مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب إضافة هامة للمؤسسة، وستسهم خبراتها الواسعة في مجالات الاقتصاد والتخطيط في تعزيز سياسات المؤسسة وتحقيق أهدافها الإنسانية التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية.

وقالت المؤسسة فى بيان لها ، إنه تمتلك الدكتورة هالة السعيد خبرات أكاديمية، إذ حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وعملت أستاذة بالكلية لعدة سنوات قبل أن تنتخب كأول عميد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما شغلت عدة مناصب استشارية ومصرفية مرموقة، ومنها عضويتها في مجلس إدارة البنك المركزي المصري ومجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي.

