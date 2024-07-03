اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 11:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة يهنئ هالة السعيد لتعيينها مستشارة لرئيس الجمهورية

الأربعاء، 03 يوليو 2024 11:09 م
القومى للمرأة يهنئ هالة السعيد لتعيينها مستشارة لرئيس الجمهورية هالة السعيد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلي الدكتورة هالة السعيد لتعيينها بمنصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

ويعبر المجلس عن بالغ سعادته بتعيين الدكتورة هالة السعيد فى هذا المنصب الهام ، مؤكدا أنه منصب مستحق بجدارة  لما حققته من إنجازات ونجاحات كبيرة ومشرفة خلال توليها مهام منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، كما  يؤكد ثقة القيادة السياسية في قدراتها وخبراتها الكبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد قد شغلت منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 16 فبراير 2017، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلاً عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر2030 وتحديثها، كما شغلت أيضاً عدة مناصب أخري من بينها : منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وعضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.

كما حصلت الدكتورة هالة السعيد على جائزة أفضل وزيرة عربية في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي في نوفمبر 2020.

 

 







القومي للمرأة

الدكتورة هالة السعيد

مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية

هاله السعيد




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة