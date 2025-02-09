اليوم العالمي للزواج.. استشاري يقدم روشتة نفسية لحياة زوجية سعيدة

يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمى للزواج، وعنه حدثنا الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية بطب قصر العينى، مقدمًا أبرز الحيل النفسية من أجل أن تكون الحياة سعيدة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الزواج السعيد يحتاج لجهد وحيل نفسية يمارسها كل طرف بالتعاون مع الطرف الآخر، للوصول إلى شكل علاقة سليم وسعيد، مرضٍ للطرفين.
نصائح وحيل نفسية تجعل زواجك سعيدًا
قدم استشارى النفسية حيلاً ونصائح مفيدة قد تجعل العلاقة الزوجية والرباط الزوجى جيدًا ومتكاملاً:
- لا تكن متطلبًا وتسعى للكمال في علاقة الزواج، فالحياة الزوجية مليئة بالاختبارات، وادعاء المثالية والرغبة فيها قد يسبب اضطرابات نفسية وضغوط نفسية بين الزوجين.
- قلل من الضغوط النفسية على الطرف الآخر قدر الإمكان، بالمساعدة والمشاركة.
- الحديث المتبادل حتى في المشكلات، من أهم الخطوات لحياة زوجية ونفسية مستقرة.
- كل فترة حاول وضع أيديكما على نقاط ضعف علاقتكما، وحاولا تقويتها
- اهتما بالتركيز على الإيجابيات دومًا، اذكرا دوما إيجابيات الزواج، وإيجابيات كل شريك.
- ابتعدا تمامًا عن النقد والتربص والتركيز، التغافل أو طرق السلامة الزوجية.
- إعطاء الفرص من العوامل النفسية التي تشعرك بالأمان، إعطاء الفرص مع الإصلاح بعد الأخطاء والمشكلات.
- الاستماع إلى الزوج أو العكس، من أهم طرق التواصل الجيدة، الاستماع وليس المشاحنات.
- الزواج ليس معركة، كلما قللت من فرص العراك، والرغبة في المساواة، كلما كنت أكثر صعادة.
- اتفقا على تجنب التوتر والقلق والاكتئاب داخل المنزل، استمتعا بالوقت مع الأسرة والأطفال داخل المنزل، ليرتبط رمز المنزل دوما بالسعادة.
- ابتعدا عن فكرة الصمت العقابى، أو الخرس الزوجى، أو غيرها من الأنماط المرضية، التي تؤثر سلبا على النفسية، وتصيب بإضطرابات سلوكية بين الطرفين، وتسبب الكبت، والحزن والقلق والتوتر والكآبة.
- المشاركة والإهتمام من المشاعر والأفعال التي تترك أثرا نفسيا جيدا لا تهملها.
- ضعا روتين يومى للتفريغ النفسى، والمشاكة في أفعال صغيرة سويا تخلصكما من الضغوط الحياتية النفسية، مثل اشتركا في تننظيف المنزل سويا، اشتركا في تربية الأطفال.
- عند الغضب والعصبية، حاولا الاهتمام بإبداء أقل ردة فعل، ولا تتخذا قرارات في تلك الحال.
- مارسا سويا تمرينات نفسية في المنزل، مثل تمارين التنفس، تمارين اليوجا، الاستماع للموسيقى.