اليوم العالمي للزواج.. استشاري يقدم روشتة نفسية لحياة زوجية سعيدة

كتبت مروة محمود الياس

يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمى للزواج، وعنه حدثنا الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية بطب قصر العينى، مقدمًا أبرز الحيل النفسية من أجل أن تكون الحياة سعيدة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الزواج السعيد يحتاج لجهد وحيل نفسية يمارسها كل طرف بالتعاون مع الطرف الآخر، للوصول إلى شكل علاقة سليم وسعيد، مرضٍ للطرفين.

نصائح وحيل نفسية تجعل زواجك سعيدًا

قدم استشارى النفسية حيلاً ونصائح مفيدة قد تجعل العلاقة الزوجية والرباط الزوجى جيدًا ومتكاملاً: