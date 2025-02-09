افتتاح معرض أهلا رمضان لتوفير السلع بقرية محلة دياي فى دسوق بتخفيضات تصل 35%

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح معرض أهلا رمضان، لتوفير كافة السلع الغذائية، وياميش رمضان، واللحوم والدواجن، والأسماك بأسعار مخفضة تصل 35%، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، استمرار مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بمراكز المحافظة، بالتزامن مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان"، والتوسع في إقامة منافذ السلع، كما سيتم تسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه كلف تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية التموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية والمنتجات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.



توفير كافة السلع الغعذائية بالمعرض



توفير ياميش رمضان والتمور