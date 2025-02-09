اعرف تفاصيل المشروعات والمبادرات القومية للرياضة بمراكز شباب أسوان

أسوان- صلاح المسن

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير الرياضة المصرية، تشهد محافظة أسوان، انطلاق العديد من المشروعات والمبادرات الرياضية، في مقدمتها المشروع القومي للياقة البدنية، الذي يتم في إطار المبادرة الرئاسية لرفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة للمواطنين، وانطلق المشروع القومي للياقة البدنية تحت شعار "لياقة المصريين" ليشمل جميع الفئات العمرية، مع تركيز خاص على كبار السن من الرجال ابتداءً من عمر 40 عامًا وما فوق، ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المنتظمة، كجزء أساسي من نمط حياة صحي، وذلك لما لها من فوائد جمة على الصحة البدنية والنفسية لكبار السن.

وأهداف المشروع لكبار السن تتمثل في تحسين الصحة البدنية، ويساهم المشروع في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، وتقوية العظام والمفاصل، والحفاظ على الوزن المثالي، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والضغط، وتعزيز الصحة النفسية و تساعد ممارسة الرياضة على تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب، وتحسين المزاج والنوم، وزيادة الثقة بالنفس، وتحسين نوعية الحياة و يساهم المشروع في تحسين القدرة على الحركة والاستقلالية، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، والاستمتاع بحياة أكثر نشاطًا وحيوية.

ومن المشروعات القومية الرياضية، المشروع القومي للموهبة، فالمشروع القومي للموهبة، يساهم بشكل كبير في اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية الشابة، وبناء قاعدة عريضة من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية، ويدعم المشروع العديد من الألعاب الرياضية، منها تنس الطاولة الذي يشهد نهضة في أسوان، من قبل لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمرحلة البراعم، حيث قامت وزارة الشباب والرياضة، بالوقوف على أداء اللاعبين الشبان وتقييم مستواهم الفني، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات اللازمة لتحسين مهاراتهم وتطوير أدائهم، من خلال لجنة اختبرت اللاعبين في نادي النيل للعاملين مما يمثل دعم وتطوير رياضة تنس الطاولة بأسوان.

كما نظم المشروع القومي للرواد، دوري كرة القدم الخماسي، والذي شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من أعضاء المشروع وعائلاتهم، مما أضفى على الحدث أجواءً من المرح والحماس، وتهدف البطولة إلى تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي بين أعضاء المشروع، بالإضافة إلى توفير منصة للتواصل الاجتماعي بينهم. كما تسعى البطولة إلى جذب المزيد من الشباب للانضمام إلى المشروع والمشاركة في أنشطته المتنوعة.

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين الأيتام ودمجهم في المجتمع، انطلق المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" بمركز شباب بدر، والذي يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والكشفية الهادفة، ويُعدّ مشروع ها أنا أحقق ذاتي مبادرة وطنية تهدف إلى تنمية مهارات الأيتام وقدراتهم البدنية والذهنية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم لممارسة هواياتهم واكتشاف مواهبهم، والأنشطة المُقدمة في المشروع، تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الاهتمامات والميول، وتشمل: تنس الطاولة حيث تُعدّ هذه الرياضة من الرياضات الممتعة والمفيدة التي تُساهم في تحسين التركيز وسرعة البديهة والتنسيق بين اليد والعين، الكاراتيه وتُساعد هذه الرياضة الدفاعية على بناء الثقة بالنفس والانضباط والتحكم في النفس، بالإضافة إلى تعزيز اللياقة البدنية والمرونة.

وتُساهم الأنشطة الكشفية في تنمية روح الفريق والتعاون والاعتماد على النفس، بالإضافة إلى اكتساب مهارات حياتية جديدة مثل الإسعافات الأولية والتخييم والملاحة، ويتم تنفيذ المشروع في مركز شباب بدر بمدينة أسوان، وذلك يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.



المشروع القومي للرواد



المشروع مبادرة وطنية



تركيز خاص على كبار السن من الرجال



تسعى البطولة إلى جذب المزيد من الشباب



تنس الطاولة يشهد نهضة في أسوان



دوري كرة القدم الحماسي



لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي



مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والكشفية الهادفة