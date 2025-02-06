استعدادا للتأمين الصحى الشامل.. 11 معلومة عن وحدة طب أسرة العلاقى وقرشة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تستعد محافظة أسوان، للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل وتأتى أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى السياق، يستعرض "اليوم السابع"، أبرز المعلومات عن الخدمات الطبية والعلاجية داخل وحدة طب أسرة العلاقى وقرشة، ضمن المنظومة الجديدة:

- تقع وحدة طب أسرة العلاقى وقرشة بمركز نصر النوبة وسط محافظة أسوان.

- تساعد وحدة طب أسرة العلاقى وقرشة، فى خدمة أكثر من 9200 نسمة.

- تخدم أهالى 9 قرى، هي العلاقى وقرشة وقورته ثانى والسيالة وأبو هور وماريا ومراو وجرف حسين والمضيق.

- الوحدة الصحية المكونة من 2 مبنى و 3 أدوار.

- تضم خدمات طبية بالإستقبال والطوارئ والتطعيمات والأسنان وطب الأسرة ، وتنظيم الأسرة ، وأيضاً خدمات علاجية بالصيدلية ، فضلاً عن خدمات التحاليل بالمعمل ، وخدمات متابعة السيدات الحوامل.

- يبلغ عدد الملفات العائلية بالوحدة، نحو 1600 ملف وعدد الملفات الفردية 6200 ملف.

- يتم الفحص الشامل لـ 3498 حالة.

- يضم فريق عمل الوحدة، نحو 39 من الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين والإداريين.

- تم إحلال وتجديد المكان ليتناسب مع جودة الخدمة المقدمة للأهالى، لتظهر بالمستوى الحضارى والراقى الذى أصبحت عليه المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

- يبلغ عدد المستشفيات التى أدرجت ضمن منظومة التأمين الشامل، على مستوى مراكز ومدن محافظة أسوان 11 مستشفى.

- يبلغ عدد الوحدات الصحية والمراكز، نحو 112 مركز طبى ووحدة صحية.