إيرلندا تدعم الأونروا بـ 20 مليون يورو لمساعدة نازحي غزة

كتبت: هند المغربي

أعلن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، دعم قدره 20 مليون يورو من أيرلندا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدعم عملها في تقديم المساعدة في غزة والضفة الغربية واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ووفق الأمم المتحدة الإنساني، بأن الوضع الإنساني في غزة كارثي، حيث قُتل ما لا يقل عن 47,540 شخصاً وجُرح أكثر من 111,000 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة، إن إعلان الدعم يؤكد التزام أيرلندا بضمان زيادة كبيرة وذات مغزى في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة في هذا الوقت الحرج ولا يوجد بديل لعمل الأونروا ومن الأهمية بمكان دعمها"

وأضاف لقد قامت الأونروا بتسليم أكثر من 60% من الإمدادات التي دخلت غزة في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار وهي المنظمة الوحيدة التي تمتلك القدرة على تقديم الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية لأكثر من 300 ألف طفل في غزة."

وأعرب نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، عن قلقه البالغ إزاء التشريع الإسرائيلي بشأن الأونروا والذي دخل حيز التنفيذ في الثلاثين من يناير وحث إسرائيل على إعادة النظر في هذه التدابير وتشجيع الحكومات الأخرى على دعم الأونروا بالتمويل في هذا الوقت الحرج للغاية حتى تتمكن من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين.