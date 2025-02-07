الأونروا تحذّر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين فى غزة للبرد القارص

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حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية بقطاع غزة تعرض مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين للمعاناة من البرد القارص ، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلى منازلهم خلال حرب الإبادة التى استمرت أكثر من 15 شهرا.



وذكرت الوكالة الأممية ، فى منشور عبر منصة (إكس)، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن "العديد من العائلات الفلسطينية لا تزال تعيش فى ملاجئ مؤقتة بسبب الدمار الواسع النطاق بقطاع غزة".



وأضافت أن "الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التى اشتدت بقطاع غزة، لا سيما خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعرض مئات آلاف الفلسطينيين لمخاطر البرد القارص "، مشيرة إلى أن "فرقها تواصل تقديم المساعدات العاجلة التى طال انتظارها، وفى مقدمتها الخيام، والمراتب، والبطانيات، والملابس للنازحين فى أنحاء القطاع".



ونشرت الأونروا مقطعا مصورا يظهر الرياح العاتية وهى تقتلع خيام النازحين المصنوعة من القماش والنايلون، وتبعثر أغراضهم فى منطقة المواصى شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.