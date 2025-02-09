أفضل 8 أماكن سياحية في بورسعيد يمكن زيارتها خلال فصل الشتاء.. أجواء ساحرة وتجربة مميزة

بورسعيد - محمد عزام

تعد محافظة بورسعيد واحدة من الوجهات السياحية المميزة في فصل الشتاء، حيث تجمع بين الأجواء الساحلية الرائعة، والمعالم التاريخية، والمزارات الطبيعية التي تجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي الاستجمام والاستكشاف، وإليك أبرز الأماكن السياحية التي يمكنك زيارتها في بورسعيد خلال الشتاء.



1. ساحة مصر: إطلالة بانورامية على قناة السويس

2. شاطئ بورسعيد: أجواء شتوية مميزة

تُعد ساحة مصر من أبرز معالم بورسعيد الحديثة، حيث توفر إطلالة رائعة على المدخل الشمالي لقناة السويس.يمكنك الجلوس هناك والاستمتاع بمشاهدة السفن العملاقة أثناء عبورها، خاصة مع الأجواء الشتوية الباردة التي تضفي على المكان سحرًا خاصًا.أنشطة يمكنك القيام بها: التقاط الصور التذكارية بجوار تمثال مصر المطل على القناة، ومتابعة حركة الملاحة البحرية والاستمتاع بالمشهد الفريد للسفن، وقضاء وقت ممتع في الكافيهات والمطاعم القريبة.رغم برودة الطقس في الشتاء، إلا أن شاطئ بورسعيد يُعد من الوجهات المحببة لمحبي الاسترخاء على البحر، خاصة مع النسيم العليل وأصوات الأمواج الهادئة.

أفضل الأوقات للزيارة:في الصباح الباكر للاستمتاع بمشهد الشروق على البحر، وفي المساء لمشاهدة غروب الشمس وسط الأجواء الهادئة.

أنشطة يمكنك القيام بها:التجول على الكورنيش والاستمتاع بنسمات الهواء الباردة، وتناول المأكولات البحرية الطازجة من المطاعم المنتشرة على طول الشاطئ.



3. المتحف الحربي ببورسعيد: رحلة عبر التاريخ

4. جزيرة التنيس: مغامرة في قلب الطبيعة

5. شارع فلسطين والممشى السياحي

6. سوق السمك الجديد: تجربة مميزة لمحبي الأكلات البحرية

إذا كنت من محبي التاريخ والآثار، فإن المتحف الحربي ببورسعيد هو وجهة لا تفوت، حيث يضم مجموعة من المقتنيات العسكرية التي تحكي تاريخ المدينة خلال العدوان الثلاثي، إلى جانب معروضات تبرز دور بورسعيد في الحروب المصرية.أهم المعروضات: أسلحة ومعدات عسكرية، ومجسمات وصور توضح البطولات التي قدمها أهالي بورسعيدتُعد جزيرة التنيس واحدة من الوجهات الطبيعية الفريدة في بورسعيد، حيث تقع وسط بحيرة المنزلة وتتميز بطبيعتها البكر والمناظر الخلابة، وتعتبر موطنًا لعدد كبير من الطيور المهاجرة، مما يجعلها وجهة رائعة لمحبي التصوير الفوتوغرافي ومراقبة الطيور، ويمكن الاستمتاع برحلة بالقارب داخل البحيرة، وسط أجواء الطبيعة الهادئة.يُعد شارع فلسطين والممشى السياحي من أفضل الأماكن لمحبي المشي وسط أجواء شتوية لطيفة، حيث يمتد بطول الميناء ويطل مباشرة على قناة السويس.مميزات المكان:موقعه المميز بجوار العديد من المطاعم والكافيهات، ويوفر جلسات رائعة تطل على القناة مباشرة.

إذا كنت من عشاق المأكولات البحرية، فإن زيارة سوق السمك الجديد في بورسعيد ستمنحك تجربة فريدة، حيث يمكنك اختيار الأسماك الطازجة ليتم طهيها في المطاعم القريبة.

أشهر الأطباق التي يمكنك تذوقها:الجمبرى المشوي والمقلي، وشوربة السي فود، والسمك المشوي على الطريقة البورسعيدية.



7. فنار بورسعيد القديم: تحفة معمارية فريدة

يُعد فنار بورسعيد واحدًا من أقدم المنارات في مصر، حيث تم إنشاؤه عام 1869 مع افتتاح قناة السويس، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد.أفضل وقت للزيارة:في فترة العصر للاستمتاع بجمال الفنار وسط الإضاءة الطبيعية.

8. المعدية والتجول في بورفؤاد

من التجارب التي لا يجب تفويتها في بورسعيد رحلة المعدية إلى مدينة بورفؤاد، حيث يمكنك الاستمتاع بعبور قناة السويس في رحلة قصيرة، ثم التجول في شوارع بورفؤاد الهادئة ذات الطراز الأوروبي.

وأماكن يمكنك زيارتها في بورفؤاد: حدائق بورفؤاد، ومنطقة الفيلات القديمة ذات الطابع المعماري الفرنسي.



وبورسعيد ليست مجرد مدينة ساحلية، بل تجمع بين الطبيعة الساحرة، والمعالم التاريخية، والتجارب الفريدة التي تجعلها وجهة مميزة لمحبي الاسترخاء والاستكشاف في فصل الشتاء، سواء كنت تبحث عن الأجواء البحرية الهادئة، أو التاريخ العريق، أو المأكولات البحرية الشهية، فإن بورسعيد تقدم لك كل ذلك وأكثر في إطار شتوي رائع.



12158-الفنار



الفنار



المحافظ خلال تواجده بالسوق



بورفؤاد من الأعلى



بورفؤاد



تمثال ام الدنيا بساحة مصر



ساحة مصر في بورسعيد



طيور النورس ببورفؤاد