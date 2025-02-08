‫تكنولوجيا الأغذية: صناعة الألبان من الصناعات المهمة في جميع بلدان العالم

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية برنامجا تدريبيا عمليا بعنوان "تصنيع منتجات الألبان" لطلاب الجامعات وشباب الخريجين، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد إلى أن صناعة الألبان من الصناعات الهامة في جميع بلدان العالم وأن تطوير هذه الصناعة يحقق عائدا صحيا واقتصاديا ويساهم في رفع نصيب الفرد من منتجات الألبان، وتوفير الألبان النظيفة والصحية ذات الجودة العالية والخالية من مسببات الأمراض، مما يحافظ على صحة وسلامة المستهلكين.

أضاف أن اللبن من المواد الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة لبناء خلايا وأنسجة الجسم المختلفة ويعتبر اللبن الغذاء الأمثل الذي يعتمد عليه الطفل والحيوان الرضيع كما انه غذاء صالح للمرضى والمسنين لاحتواء اللبن على العديد من المكونات مثل الدهن والبروتين والسكر والاملاح المعدنية والفيتامينات بنسب ملائمة لاحتياجات الجسم مما يجعله غذاء أقرب الى الكمال حيث يطلق عليه الغذاء الكامل ومع احتوائه لهذه المكونات الغذائية الهامة فإن قابليته للهضم عالية إذا ما قورن بغيره من الأغذية الأخرى. يهدف البرنامج التدريبي الى تعريف المتدربين بالطرق والوسائل اللازم اتباعها لإنتاج لبن نظيف مما يساعد في تقليل الفاقد من الالبان خلال الفترة ما بين الحلابة والتصنيع.

من جانبه أكد الدكتور عاطف سعد وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن اللبن من الأغذية سريعة الفساد والتلف نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء بالإضافة الى احتواءه على العديد من المغذيات مثل البروتين وسكر اللاكتوز والدهن والاملاح المعدنية والفيتامينات مما يجعله بيئة ملائمة لنمو العديد من الميكروبات سواء المسببة للفساد أو المسببة للأمراض وعليه فأنه يجب تطبيق الممارسات الصحية الجيدة لإنتاج لبن نظيف بداية من عملية الحلابة حتى وصوله الى المستهلك إما في صورة لبن خام أو منتجات مصنعة.

أضاف أنه يجب تطبيق الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة خلال خطوات تصنيع منتجات الألبان المختلفة والتي تمر بخطوات رئيسية مشتركة بالإضافة لخطوات فرعية تتوقف على نوع المنتج المطلوب صناعته إلا أن معظم منتجات الالبان تشترك في العديد من العمليات الأساسية مثل التنقية والترشيح والتسخين والتبريد والتعبئة والتغليف والتي يتم من خلالها انتاج المنتج بشكله النهائي.

و يهدف البرنامج التدريبي الى تعريف المتدربين على خطوات استلام الالبان في مصانع الالبان والاشتراطات الصحية لذلك والاختبارات التي تجرى على الألبان والإضافة الى تدريب عملى على طرق تصنيع منتجات الألبان المختلفة مثل تصنيع الجبن القريش –الزبادي - الرايب – الجبن الدمياطي – جبن الراس- الجبن المطبوخ.