وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع انطلاق الدراسة فى 59 مدرسة بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اليوم السبت أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، انطلاق الدراسة الفصل الدراسي الثاني في 59 مدرسه ما بين تعليم ابتدائي وتعليم إعدادي على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.

وشهدت المدارس عملية انضباط وحضور متميز مع الاهتمام بتوزيع الأنشطة والمناهج، كما تم التأكد من تسليم الكتب الدراسية وهو ما يعكس الجهود المبذوله من مديريه التربية والتعليم والسعي إلي توفير بيئة تعليمية متميزة.

وقدم أيمن موسي وكيل الوزارة الشكر إلي الطلاب علي الجهد المبذول خلال الفصل الدراسي الأول، مؤكدا على أهمية الانضباط بالفصول الدراسية من أجل تحقيق نتائج متميزة فى المجالات الدراسية المتنوعة، ومعربا عن أمنياته بالتوفيق لكل الطلاب والعاملين بالحقل التعليمي وكذلك أولياء الأمور.

يأتى ذلك في إطار متابعة محمد عبد اللطيف وزير التعليم وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ومتابعة ايمن موسي وكيل الوزارة .

