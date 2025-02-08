مدارس الوادي الجديد تنهى استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني غدا.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن انتهاء كافة مدارس المحافظة لبدء الفصل الدراسي الثاني واستقبال 70 الف طالب وطالبة ، غدا الأحد ، وتجهيز 475 مدرسة على مستوى المحافظة بجاهزية تامة حيث جرى الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية و خطط الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة وتوفير الأجواء المناسبة الجاذبة للطلاب مع تقديم كافة سبل الدعم النفسى والمعنوى لهم وخاصة التلاميذ بالصفوف التعليمية الأولى.

وأعلنت المديرية عن الالتزام بتطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب ووضع الحلول للمشكلات بشكل فورى وتوسع مدارس المحافظة من أجل زيادة المساحات الخضراء وفقا لمبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد (المدارس الخضراء) والتنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات الموجودة حول أسوار المدارس والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين.

كما جرى التأكيد على التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات و تكثيف المتابعات الميدانية لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات و الإهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومواهبهم وإبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم.