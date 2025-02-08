اليوم السابع
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وكيل الأزهر الشريف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد بنسبة نجاح 95%

السبت، 08 فبراير 2025 02:31 م
وكيل الأزهر الشريف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد بنسبة نجاح 95% طلاب الازهر-أرشيفية
الوادى الجديد ماهر أبو نور

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اعتمد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، بنسبة نجاح بلغت 95% حيث أعلن الأزهر عن توفير النتيجة إلكترونيًا لتسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور إليها دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد، وذلك في إطار توجهه نحو التحول الرقمي.

وقال الدكتور مجدى السعيد مدير عام المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع أن بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 1051 طالب وطالبة على مستوى المحافظة وبلغ عدد الطلاب المتغيبين عن الامتحانات 5 طلاب مؤكدا على أن لجان الكنترول اعتمدت النتائج بعد مراجعتها ووجه الشكر للمشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، بدايةً من العمال والإداريين والمُصححين، وجميع من ساهم في إخراجه بنجاح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

 







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