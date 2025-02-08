موعد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 فى الفيوم

الفيوم ـ رباب الجالى

أعلن الشيخ محمود حسانين رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، أن غدا هو موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 في محافظة الفيوم، تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني في بعض المعاهد الأزهرية اليوم، عقب انتهاء إجازة نصف الدراسي.

وأشار رئيس منطقة الفيوم الأزهرية إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة، فور ظهورها على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف، كما سيجري توزيعها على جميع معاهد المحافظة أمام الطلاب.

وتابع رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات النهائية للشهادة الإعدادية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه ينتظر التأكيد من الإدارة المركزية للأزهر الشريف في القاهرة، لإتاحتها أمام جميع الطلاب وأولياء أمورهم.