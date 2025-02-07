140 فرصة عمل بشركة خدمات أمنية بالخارج بمرتبات تصل إلى 40 ألف جنيه.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلن وزير العمل محمد جبران عن فتح باب التقديم لعدد 140 فرصة عمل في 3 تخصصات "حارس ومحاسب وسائق "، بإحدى شركات الخدمات الأمنية بإحدى الدول العربية، ودعا الوزير الشباب المنطبق عليهم الشروط بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة المناسبة.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة مستمرة في توفير فرص عمل للشباب المصري بالداخل والخارج، مثمنا دور مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة من أجل توفير تلك الفرص.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن راتب الحارس بالعملة المصرية يعادل 19000 جنيه،والمحاسب 40000 جنيه ،والسائق27000 جنيه،مع توفير الضمان الصحي والسكن والمواصلات لموقع العمل من خلال الشركة الطالبة، كما أوضحت أن التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات وأن الوظائف هي:

- (137) حارس أمن يشترط حصوله على مؤهل لا يقل عن متوسط مع توفر خبرات أمنية.

- (1) محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة تخصص محاسبة شركات.

- (٢) سائق .

ومن المقرر أن يتم تسجيل البيانات من خلال اللينك التالي بداية من أمس الخميس الموافق 6 فبراير 2025 ولمدة 10 أيام: https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index