اليوم السابع
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وزيرة التنمية المحلية تشارك في تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتى

السبت، 08 فبراير 2025 04:14 م
وزيرة التنمية المحلية تشارك في تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتى وزيرة التنمية المحلية مع قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب على عبد الرحمن

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شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم السبت في حفل تدشين قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية مع البابا تواضروس الثاني في وضع حجر الأساس لمبني الخدمات التابع للكنيسة ، وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر لقداسة البابا تواضروس على دعوتها للمشاركة في تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية تعيش أفضل فترة في تاريخها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق المواطنة وحرية العقيدة والمساواة بين جميع أبناء الشعب المصرى.







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كنيسة السيدة العذراء بمدينتي

وزيرة التنمية المحلية

البابا تواضروس الثاني

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