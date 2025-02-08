اليوم السابع
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البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتي

السبت، 08 فبراير 2025 08:50 ص
البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتي البابا تواضروس الثاني
كتبت – بتول عصام

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يترأس، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حاليا، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي، وذلك بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشعب الكنيسة.

وكان البابا تواضروس استقبل في المقر البابوي بالقاهرة أمس، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، الذي عرض بعض الأمور الخاصة بالإيبارشية قداسة البابا، واستمع لرأي قداسة البابا فيها.

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الأنبا ثيؤدوسيوس
 
كما استقبل قداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، بمحافظة المنيا. وعرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.
 
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 نيافة الأنبا فيلوباتير

 







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