البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتي

كتبت – بتول عصام

يترأس، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حاليا، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي، وذلك بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشعب الكنيسة.

وكان البابا تواضروس استقبل في المقر البابوي بالقاهرة أمس، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، الذي عرض بعض الأمور الخاصة بالإيبارشية قداسة البابا، واستمع لرأي قداسة البابا فيها.