اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس .. ترقبوا النتيجة

السبت، 08 فبراير 2025 01:00 ص
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس .. ترقبوا النتيجة بوابة الأزهر الإلكترونية
كتب لؤى على

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تصدرت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بحثا عن رابط نتائج الشهادات الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث تتواصل أعمال التصحيح والمراجعة ومن ثم إعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، نتائج الفصل الدراسى الأول وإعلانها خلال الأسبوع الجارى ، قبل بدء الفصل الدراسى الثانى .

ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية و الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بـ بوابة الأزهر الإلكترونية 

(اضغط هنا)


2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.
4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.







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