نائب محافظ الأقصر يشارك فى حفل افتتاح مشروع زهرات رقميات لرفع مهارات الفتيات

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في فعاليات حفل افتتاح مشروع "زهرات رقميات" والذي أقيم بقصر ثقافة ثقافة حاجر العديسات قبلى، بحضور الفتيات المستفيدات من المشروع، موجهاً التحية للقائمين على جمعية داتا نجع خميس ومشروع زهرات رقميات، ومشيداً بجهود الجمعية في تمكين المرأة والنشء في مجال التحول الرقمي وقطاع التكنولوجيا.

كما أكد نائب محافظ الأقصر، على سعادته بحضور تدشين المشروع من هذا الصرح الثقافي، مشيداً بتضافر كافة الجهود لخروج هذا المشروع للنور من تضامن اجتماعي وجمعيات أهلية وجامعات وتعليم وثقافة، وهذه هي التنمية الحقيقية التي تتكامل مع التنمية الحكومية والتي ترتقي بالمواطنين، كما أن التنمية ليست مسئولية فردية بل مسئولية متكاملة على أجهزة الدولة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد معاً، وصنف التكنولوجيا إلى أربعة مستويات وهى (مستهلك ومستفيد ومورد وصانع)، وقال إن مصر دولة عظيمة وكبيرة ولها تاريخ عريق منحوت على جدران المعابد في الأقصر ويشهد به الجميع وهو ما يجعلنا نتمسك بقيمنا ونورثها للأجيال القادمة مع الأخذ بالتطور التكنولوجي والمعرفي، متمنياً أن تكون مثل هذه المشروعات بها استمرارية للأجيال القادمة، واختتم كلمته مستشهدا بمقولة للدكتور الراحل مصطفى محمود "إن قيمة الإنسان بقدر ما يعطي في حياته قبل وفاته".

وقد أكدت المهندسة سمر أحمد بركات مدير المشروع في كلمتها، على أن التكنولوجيا والرقمنة ليست حكراً على جنس أو فئة دون أخرى وأن تمكين المرأة إقتصادياً هو أحد القضايا الإستراتيجية التي تتبناها الجمعية، مشيرةً في كلمتها إلى شكر الجهة المانحة PPI على ثقتها في الجمعية لتنفيذ المشروع.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع زهرات رقميات ممول من PPI ضمن مشروع مشاركة المجتمع المدني نحو التنمية المستدامة بمصر والممول من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى رفع المهارات الرقمية لدى الفتيات ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، وخلق قدوات كنماذج ناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات ،ويستهدف تدريب 960 فتاة على المهارات الرقمية فى المرحلة العمرية من 15 وحتى 45 عاما، كما يهدف لتوفير وحدة خدمات رقمية مصغرة لتقديم الخدمات الرقمية القريبة والرخيصة، وعمل 4000 زيارة منزلية للتوعية بالخدمات والمنصات الرقمية وزيادة الوعي بالأمن الرقمي، وإنشاء منصة رقمية للتدريب والتوعية، وأخيرا خلق 10 قدوات ناجحات يتكسبن من العمل الحر عبر الإنترنت، واعيات بمخاطر التكنولوجيا.



حضور حفل افتتاح زهرات رقميات لرفع مهارات الفتيات رقمياً



حفل افتتاح زهرات رقميات لرفع مهارات الفتيات رقمياً بالطود